Алаев высоко оценил уровень игры в матче 9-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо»

Президент Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александр Алаев высоко оценил уровень игры в матче девятого тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Динамо».

«Я рад, что мы можем видеть такие яркие матчи. Не важно, кто падает, а кто поднимается, это происходит каждый тур. Сегодня было настоящее дерби, жалко, что оно закончилось. Радуюсь, что такие матчи у нас есть. Они мне нравятся больше, в том числе и матчей европейских чемпионатов», — цитирует Алаева «Матч ТВ».

Он также отметил работу главного арбитра встречи Павла Кукуяна, который не только не помешал, но и помог футболистам показать высокоинтенсивный, острый футбол с хорошим уровнем борьбы.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник красно-белых Тео Бонгонда (6-я минута).

Таким образом, «Спартак» набрал 16 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Динамо» с 15 очками располагается на четвёртой позиции.

Ранее бывший российский игрок Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Локомотив» в девятом туре РПЛ.