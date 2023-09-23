Узнать больше

Алаев высоко оценил уровень игры в матче 9-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо»

Короткая ссылка
Президент Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александр Алаев высоко оценил уровень игры в матче девятого тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Динамо».
Алаев высоко оценил уровень игры в матче 9-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо»
  • РИА Новости

«Я рад, что мы можем видеть такие яркие матчи. Не важно, кто падает, а кто поднимается, это происходит каждый тур. Сегодня было настоящее дерби, жалко, что оно закончилось. Радуюсь, что такие матчи у нас есть. Они мне нравятся больше, в том числе и матчей европейских чемпионатов», — цитирует Алаева «Матч ТВ».

Он также отметил работу главного арбитра встречи Павла Кукуяна, который не только не помешал, но и помог футболистам показать высокоинтенсивный, острый футбол с хорошим уровнем борьбы.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник красно-белых Тео Бонгонда (6-я минута).

Таким образом, «Спартак» набрал 16 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Динамо» с 15 очками располагается на четвёртой позиции.

Ранее бывший российский игрок Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Локомотив» в девятом туре РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить