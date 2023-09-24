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ЭСК признала ошибочным решение удалить Рошу в матче ЦСКА с «Крыльями Советов» в РПЛ

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Экспертно судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение судьи Артёма Любимова удалить защитника Виллиана Рошу в матче ЦСКА с «Крыльями Советов» в восьмом туре РПЛ.

«Роша первым играет чётко в мяч, после чего происходит обычный контакт с ногой соперника. Этот контакт считается нормальным следствием перемещения игрока», — говорится в заявлении РФС.

Любимов показал вторую жёлтую карточку 28-летнему бразильцу на 62-й минуте. По мнению комиссии, правильным решением было продолжить игру.

Встреча проходила на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:2.

Ранее Келлвен высказался о ничейном результате в матче восьмого тура с «Крыльями Советов».

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