ЭСК признала ошибочным решение удалить Рошу в матче ЦСКА с «Крыльями Советов» в РПЛ
«Роша первым играет чётко в мяч, после чего происходит обычный контакт с ногой соперника. Этот контакт считается нормальным следствием перемещения игрока», — говорится в заявлении РФС.
Любимов показал вторую жёлтую карточку 28-летнему бразильцу на 62-й минуте. По мнению комиссии, правильным решением было продолжить игру.
Встреча проходила на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:2.
Ранее Келлвен высказался о ничейном результате в матче восьмого тура с «Крыльями Советов».