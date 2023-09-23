Бонгонда считает, что «Спартак» меняется ментально

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда заявил, что игра московской команды постепенно трансформируется в лучшую сторону.

«Если быть честным, я думаю, что команда меняется ментально: именно поэтому мы не пропускаем уже три игры. Мне приятно быть лучшим бомбардиром коллектива на данный момент, но поверьте — это не главное: командные успехи важнее. Что касается отношения болельщиков ко мне — очень приятно, что тепло приняли. Могу лишь сказать спасибо за это и пожелать им всяческих успехов», — заявил Бонгонда RT.

Гол 26-летнего бельгийца принёс «Спартаку» победу над «Динамо» (1:0) в матче 9-го тура РПЛ.

Ранее Бонгонда заявил, что игру «Спартака» в матче с «Динамо» пока нельзя назвать оптимальной.