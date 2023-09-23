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США требуют от IWF принять меры из-за дискриминации в отношении тяжелоатлетки

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Федерация тяжёлой атлетики США (USAW) требует от Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) принять меры в отношении двух технических специалистов, которые допустили дискриминирующие действия в отношении серебряного призёра Олимпийских игр Кейт Вайберт на чемпионате мира в Саудовской Аравии.
США требуют от IWF принять меры из-за дискриминации в отношении тяжелоатлетки
  • Gettyimages.ru

«Они говорили друг с другом на непонятном мне языке, произносили: «Нет, неприемлемо», глядя и указывая прямо на мою грудь. Видимо, им просто не понравился естественный вид моего тела без поддержки спортивного бюстгальтера. Я был унижена и зла», — написала спортсменка в соцсетях.

Исполнительный директор USAW Мэтт Сиккио опубликовал заявление, в котором поддержал спортсменку и осудил действия судей. Он также попросил IWF принять быстрые и решительные меры.

Чемпионат мира проходил с 4 по 17 сентября в Эр-Рияде. 

Ранее российская тяжелоатлетка Татьяна Каширина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) лишить её титулов.

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