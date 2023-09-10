Каширина — о лишении титулов: крупных средств оспаривать это решение у меня нет

Российская тяжелоатлетка Татьяна Каширина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) лишить её титулов.

«Все звонят и хотят узнать, как я восприняла это решение. Представьте человека, который всю жизнь живёт с этим. Необоснованно наказали, и попробуй доказать, что ты не верблюд. Громких слов говорить не буду, крупных сумм оспаривать это решение у меня нет, я уже достаточно потратилась на суды», — приводит слова Кашириной «Матч ТВ».

Россиянка лишена трёх титулов чемпионки мира и трёх золотых медалей чемпионатов Европы, завоёванных в период с 2013 по 2017 год. Она также потеряла свои мировые рекорды в рывке (155 кг), толчке (193 кг) и сумме (348 кг), установленные в 2014-м.

31 августа стало известно, что Каширина дисквалифицирована на восемь лет за допинг. С зачётом отбытого срока временного отстранения она дисквалифицирована до 9 января 2030 года.

Ранее сообщалось, что чемпионка России в толкании ядра Евгения Соловьёва дисквалифицирована за допинг.