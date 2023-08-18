Чемпионка России в толкании ядра Соловьёва дисквалифицирована за допинг

Россиянку Евгению Соловьёву дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU).

Спортсменку дисквалифицировали на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Отстранение отсчитывается с 10 августа 2023 года по 9 февраля 2027 года.

Отмечается, что в пробе Соловьёвой от 12 октября 2012 года нашли дегидрохлорметилтестостерон. Все её результаты с 2012-го по 2013 год были аннулированы.

Соловьёва является чемпионкой России 2016 года в толкании ядра.

Ранее AIU объявил о дисквалификации трёх российских легкоатлетов на основании базы LIMS.