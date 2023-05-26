AIU объявил о дисквалификации трёх российских легкоатлетов на основании базы LIMS

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) объявил о дисквалификации трёх российских спортсменов на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Под санкции, которые исчисляются с 25 мая 2023 года, попали метатель ядра Сослан Цирихов, многоборец Василий Харламов и бегун Роман Семакин. Многоборец дисквалифицирован на четыре года, Семакин и Цирихов — на два, сообщает официальный сайт AIU.

Отмечается, что санкции предусматривают аннулирование результатов.

23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что обладатель действующего рекорда мира по прыжкам в высоту Хавьер Сотомайор посетит Неделю лёгкой атлетики в Москве.