Узнать больше

Шайба Белозёрова в овертайме помогла «Нефтехимику» обыграть «Авангард»

Короткая ссылка
Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайба Белозёрова в овертайме помогла «Нефтехимику» обыграть «Авангард»
  • Gettyimages.ru

Встреча на «Нефтехим Арене» завершилась со счётом 2:1.

В составе нижнекамской команды шайбы забросили Илья Хохлов (1-я минута) и Андрей Белозёров (65-я). У омского клуба отличился Иван Николишин (11-я). 

«Нефтехимик» остался на 12-й строчке в таблице Восточной конференции с пятью очками, «Авангард» сохранил пятое место (11 баллов).

Ранее столичный ЦСКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить