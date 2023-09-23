Шайба Белозёрова в овертайме помогла «Нефтехимику» обыграть «Авангард»

Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча на «Нефтехим Арене» завершилась со счётом 2:1.

В составе нижнекамской команды шайбы забросили Илья Хохлов (1-я минута) и Андрей Белозёров (65-я). У омского клуба отличился Иван Николишин (11-я).

«Нефтехимик» остался на 12-й строчке в таблице Восточной конференции с пятью очками, «Авангард» сохранил пятое место (11 баллов).

Ранее столичный ЦСКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.