«Бавария» забила семь безответных мячей «Бохуму» в матче Бундеслиги
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Встреча на стадионе «Альянц Арена» завершилась со счётом 7:0.
Хет-триком в составе победителей отметился Гарри Кейн (13-я, 54-я, 88-я), по голу оформили Эрик Шупо-Мотинг (четвёртая), Маттейс де Лигт (29-я), Лерой Зане (38-я) и Матис Тель (81-я).
Победа вернула «Баварию» на первое место в турнирной таблице Бундеслиги (13 очков). «Бохум» занимает 13-ю строчку с тремя очками.
Ранее Кейн рассказал, почему принял решение перейти в мюнхенский клуб.