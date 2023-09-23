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«Бавария» забила семь безответных мячей «Бохуму» в матче Бундеслиги

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«Бавария» на своём поле разгромила «Бохум» в матче пятого тура чемпионата Германии по футболу.
«Бавария» забила семь безответных мячей «Бохуму» в матче Бундеслиги
  • Gettyimages.ru

Встреча на стадионе «Альянц Арена» завершилась со счётом 7:0.

Хет-триком в составе победителей отметился Гарри Кейн (13-я, 54-я, 88-я), по голу оформили Эрик Шупо-Мотинг (четвёртая), Маттейс де Лигт (29-я), Лерой Зане (38-я) и Матис Тель (81-я).

Победа вернула «Баварию» на первое место в турнирной таблице Бундеслиги (13 очков). «Бохум» занимает 13-ю строчку с тремя очками. 

Ранее Кейн рассказал, почему принял решение перейти в мюнхенский клуб.

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