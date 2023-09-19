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Кейн рассказал, почему перешёл в «Баварию», а не в «Манчестер Юнайтед»

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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал, почему принял решение перейти в мюнхенский клуб.
Кейн рассказал, почему перешёл в «Баварию», а не в «Манчестер Юнайтед»
  • Gettyimages.ru

«Очевидно, летом у меня и моих представителей были переговоры с разными клубами. Но «Бавария» была клубом, который меня всегда вдохновлял. Как только они появились, другие варианты стали мне менее интересны», — приводит слова Кейна MiaSanMia.

Напомним, что игрок стал футболистом мюнхенской команды в летнее трансферное окно.

В сезоне-2023/24 Кейн сыграл четыре матча за «Баварию», забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее Кейн повторил рекорд Клозе по голам за «Баварию» в стартовых матчах Бундеслиги.

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