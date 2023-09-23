Итальянец Марини сломал ключицу в результате аварии на Гран-при Индии MotoGP
«У Луки Марини диагностирован перелом левой ключицы. Он будет доставлен в больницу для дальнейшего медицинского обследования», — говорится в заявлении VR46.
В MotoGP заявили, что гонщик не сможет продолжить участие в Гран-при Индии. Спортсмен может пропустить Гран-при Японии, который начнётся 1 октября.
Марини столкнулся с партнёром по команде соотечественником Марко Беццекки на входе в первой поворот.
Ранее олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев рассказал о восстановлении после операции.