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Итальянец Марини сломал ключицу в результате аварии на Гран-при Индии MotoGP

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Итальянский мотогонщик Лука Марини, который выступает на «Дукати» за команду VR46, получил перелом ключицы в спринт-гонке Гран-при Индии MotoGP.

«У Луки Марини диагностирован перелом левой ключицы. Он будет доставлен в больницу для дальнейшего медицинского обследования», — говорится в заявлении VR46.

В MotoGP заявили, что гонщик не сможет продолжить участие в Гран-при Индии. Спортсмен может пропустить Гран-при Японии, который начнётся 1 октября.

Марини столкнулся с партнёром по команде соотечественником Марко Беццекки на входе в первой поворот.

Ранее олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев рассказал о восстановлении после операции.

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