Посол Аргентины в РФ: сегодня я стал болельщиком «Крыльев Советов»

Посол Аргентины в Российской Федерации Эдуардо Зуайн оценил игру «Крыльев Советов» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

«Очень рад, что в Самаре находится аргентинец Бенхамин Гарре. И сегодня я стал болельщиком «Крыльев Советов». Я много раз слышал, что Самара — сердце России», — цитирует Зуайна Metaratings.

Встреча прошла в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и завершилась со счётом 2:1.

В составе самарской команды отличились Никита Салтыков (четвёртая минута), Амар Рахманович (41-я). У «Сочи» отличился Кристиан Нобоа (90+6, пенальти).

Таким образом, «Крылья Советов» набрали 18 очков и поднялись на первое место в турнирной таблице. «Сочи» с шестью очками располагается на 13-й позиции.

Ранее главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин высказался о победе своей команды над «Сочи».