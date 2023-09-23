Уилкшир: не надо бояться, что результат «Динамо» в матче со «Спартаком» может повториться

Бывший футболист Люк Уилкшир высказался о матче девятого тура РПЛ с участием «Спартака» и «Динамо».

«Не надо бояться, что результат, который был недавно в Кубке России, может повториться в предстоящем матче. Всегда надо работать на максимум, а что будет, то и будет. Для «Динамо» возможно всё в этом сезоне», — цитирует Уилкшира «Чемпионат».

Игра «Спартак» — «Динамо» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» 23 сентября. Матч начнётся в 19:00 мск. Команда Гильермо Абаскаля (13 очков) занимает шестое место в турнирной таблице, коллектив Марцела Лички (15) — четвёртое.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче девятого тура с «Динамо».