Узнать больше

Нагорный о санкциях: оставьте спорт и всех, кто верит в спортивное единство

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион Игр в Токио гимнаст Никита Нагорный призвал всех политиков и посторонних лиц оставить в покое спорт и тех, кто верит в спортивное единство.
Нагорный о санкциях: оставьте спорт и всех, кто верит в спортивное единство
  • РИА Новости

«Мы находимся сейчас на сборе в Абу-Даби, изучаем элементы, набираем форму и готовимся к следующему, 2024 году. Оставьте спорт и всех, кто верит в спортивное единство. А своим скажу только одно: не ведитесь на провокации, мы выше этого», — написал Нагорный в своём Telegram-канале. 

Всего в санкционный список власти Канады внесли 42 физических лица и 21 юрлицо.

Нагорный является трёхкратным чемпионом мира. Также на счету спортсмена серебряная и две бронзовые награды Игр.

В 2022 году он возглавил парадный расчёт военно-патриотического движения «Юнармия» на параде в Москве в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Ранее глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал санкции Канады в отношении Нагорного.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить