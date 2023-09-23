Нагорный о санкциях: оставьте спорт и всех, кто верит в спортивное единство

Олимпийский чемпион Игр в Токио гимнаст Никита Нагорный призвал всех политиков и посторонних лиц оставить в покое спорт и тех, кто верит в спортивное единство.

«Мы находимся сейчас на сборе в Абу-Даби, изучаем элементы, набираем форму и готовимся к следующему, 2024 году. Оставьте спорт и всех, кто верит в спортивное единство. А своим скажу только одно: не ведитесь на провокации, мы выше этого», — написал Нагорный в своём Telegram-канале.

Всего в санкционный список власти Канады внесли 42 физических лица и 21 юрлицо.

Нагорный является трёхкратным чемпионом мира. Также на счету спортсмена серебряная и две бронзовые награды Игр.

В 2022 году он возглавил парадный расчёт военно-патриотического движения «Юнармия» на параде в Москве в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Ранее глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал санкции Канады в отношении Нагорного.