Титов: канадские санкции не помешают Нагорному быть лучшим гимнастом России

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал санкции Канады в отношении олимпийского чемпиона Никиты Нагорного.

«Канадские санкции не мешают Нагорному заниматься любимым делом, участвовать в чемпионате России, в Кубке России и быть лучшим гимнастом страны», — цитирует Титова РИА Новости.

Всего в санкционный список власти Канады внесли 42 физических лица и 21 юрлицо.

Нагорный также является трёхкратным чемпионом мира.

В 2022 году он возглавил парадный расчёт военно-патриотического движения «Юнармия» на параде в Москве в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Нагорный заявил, что не следит за ситуацией с допуском на международные турниры.