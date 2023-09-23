Узнать больше

Титов: канадские санкции не помешают Нагорному быть лучшим гимнастом России

Короткая ссылка
Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал санкции Канады в отношении олимпийского чемпиона Никиты Нагорного.
Титов: канадские санкции не помешают Нагорному быть лучшим гимнастом России
  • РИА Новости

«Канадские санкции не мешают Нагорному заниматься любимым делом, участвовать в чемпионате России, в Кубке России и быть лучшим гимнастом страны», — цитирует Титова РИА Новости.

Всего в санкционный список власти Канады внесли 42 физических лица и 21 юрлицо.

Нагорный также является трёхкратным чемпионом мира.

В 2022 году он возглавил парадный расчёт военно-патриотического движения «Юнармия» на параде в Москве в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Нагорный заявил, что не следит за ситуацией с допуском на международные турниры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить