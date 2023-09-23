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Тренер российских борцов — об Играх дружбы: Олимпиаду ни с чем не сравнишь

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Тренер сборной России по вольной борьбе Владимир Модосян ответил на вопрос, могут ли альтернативные соревнования сравниться с Олимпиадой.
Тренер российских борцов — об Играх дружбы: Олимпиаду ни с чем не сравнишь
  • РИА Новости

«Это вынужденная мера. Олимпиаду не сравнишь ни с какими стартами. А Игры доброй воли, Игры дружбы — это для материальной и духовной поддержки спортсменов. У каждого спортсмена есть свои проблемы. Сильных нужно поддержать, чтобы они за собой повели других людей. Это всё взаимосвязано, происходит цепная реакция», — цитирует Модосяна «Чемпионат».

Всемирные игры дружбы в России проведут с 15 по 29 сентября 2024 года. Основным центром игр станут столичные «Лужники». Первые Игры дружбы состоялись в Москве в 1984 году. Тогда соревнования были организованы для стран, которые отказались ехать на Олимпийские игры — 1984 в США.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков заявил, что некоторые иностранные спортсмены расстроились из-за участия россиян в чемпионате мира в Сербии.

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