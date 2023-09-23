Сидаков: некоторые борцы расстроились, когда россияне приехали на ЧМ по борьбе

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков заявил, что некоторые иностранные спортсмены расстроились из-за участия россиян в чемпионате мира в Сербии.

«Никто из иностранных борцов не обращает внимания на наш нейтральный статус, мы всё так же дружно общаемся на чемпионате мира. Некоторые борцы расстроились, когда мы приехали, потому что в России самая сильная школа борьбы», — приводит слова Сидакова «Матч ТВ».

Первенство планеты проходит в столице Сербии с 16 по 24 сентября. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что украинский борец ушёл с пьедестала ЧМ, отказавшись от фото с россиянином.