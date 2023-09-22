Узнать больше

Украинский борец ушёл с пьедестала ЧМ, отказавшись от фото с россиянином

Короткая ссылка
Очередной инцидент произошёл на чемпионате мира по борьбе 2023 года в Белграде с участием украинского спортсмена.
Украинский борец ушёл с пьедестала ЧМ, отказавшись от фото с россиянином
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Jerko Grubisic

Борец греко-римского стиля Ярослав Фильчаков ушёл с призового пьедестала, отказавшись делать совместное фото с Ауэсом Гонибовым из России.

Россиянин и украинец завоевали бронзовые медали первенства планеты. Гонибов в схватке за медаль в весовой категории до 82 кг одолел турка Бурхана Акбудака со счётом 6:3.

Чемпионат мира проходит в столице Сербии с 16 по 24 сентября. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. В заключительной части турнира будут разыграны комплекты медалей в женской и греко-римской борьбе.

Ранее Гонибов заявил, что сложнее всего было морально подготовиться к чемпионату мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить