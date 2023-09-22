Украинский борец ушёл с пьедестала ЧМ, отказавшись от фото с россиянином

Очередной инцидент произошёл на чемпионате мира по борьбе 2023 года в Белграде с участием украинского спортсмена.

Борец греко-римского стиля Ярослав Фильчаков ушёл с призового пьедестала, отказавшись делать совместное фото с Ауэсом Гонибовым из России.

Россиянин и украинец завоевали бронзовые медали первенства планеты. Гонибов в схватке за медаль в весовой категории до 82 кг одолел турка Бурхана Акбудака со счётом 6:3.

Чемпионат мира проходит в столице Сербии с 16 по 24 сентября. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. В заключительной части турнира будут разыграны комплекты медалей в женской и греко-римской борьбе.

Ранее Гонибов заявил, что сложнее всего было морально подготовиться к чемпионату мира.