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Жулин: хочется, чтобы стало меньше таких людей, которые стучат на Гуменника

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Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о ситуации вокруг фигуриста Петра Гуменника, который собирался представить свою короткую программу под Rammstein.
Жулин: хочется, чтобы стало меньше таких людей, которые стучат на Гуменника
  • РИА Новости

«Я считаю, что очень много злобы сейчас, люди сильно озлобились. Хочется, чтобы этого было меньше. Чтобы стало меньше таких людей, которые стучат на Гуменника», — приводит слова Жулина «Матч ТВ».

Гуменник в короткой программе должен был использовать композицию немецкой группы Rammstein. Но за день до выступления ему сообщили о «непатриотичности музыки». Команде пришлось поменять программу, над которой спортсмен работал четыре месяца.

Ранее Тарасова призвала Гуменника оставить программу под Rammstein.

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