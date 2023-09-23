Жулин: хочется, чтобы стало меньше таких людей, которые стучат на Гуменника
- РИА Новости
«Я считаю, что очень много злобы сейчас, люди сильно озлобились. Хочется, чтобы этого было меньше. Чтобы стало меньше таких людей, которые стучат на Гуменника», — приводит слова Жулина «Матч ТВ».
Гуменник в короткой программе должен был использовать композицию немецкой группы Rammstein. Но за день до выступления ему сообщили о «непатриотичности музыки». Команде пришлось поменять программу, над которой спортсмен работал четыре месяца.
Ранее Тарасова призвала Гуменника оставить программу под Rammstein.