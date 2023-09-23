Жулин: хочется, чтобы стало меньше таких людей, которые стучат на Гуменника

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о ситуации вокруг фигуриста Петра Гуменника, который собирался представить свою короткую программу под Rammstein.

«Я считаю, что очень много злобы сейчас, люди сильно озлобились. Хочется, чтобы этого было меньше. Чтобы стало меньше таких людей, которые стучат на Гуменника», — приводит слова Жулина «Матч ТВ».

Гуменник в короткой программе должен был использовать композицию немецкой группы Rammstein. Но за день до выступления ему сообщили о «непатриотичности музыки». Команде пришлось поменять программу, над которой спортсмен работал четыре месяца.

Ранее Тарасова призвала Гуменника оставить программу под Rammstein.