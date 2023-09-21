Тарасова призвала Гуменника оставить программу под Rammstein

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что фигурист Пётр Гуменник должен оставить свою программу под музыку группы Rammstein.

«Я бы вообще ничего не меняла. Надо оставлять свою программу! Я вообще этого не понимаю. Петя прекрасно катался и прекрасно себя показал. Почему он не может взять музыку, которая нигде не запрещена?» — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Гуменник в короткой программе должен был использовать композицию немецкой группы Rammstein. Но за день до выступления ему сообщили о «непатриотичности музыки». Команде пришлось поменять программу, над которой спортсмен работал четыре месяца.

Ранее Андрей Журанков назвал дело Гуменника главным событием контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.