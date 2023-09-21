Тарасова призвала Гуменника оставить программу под Rammstein
«Я бы вообще ничего не меняла. Надо оставлять свою программу! Я вообще этого не понимаю. Петя прекрасно катался и прекрасно себя показал. Почему он не может взять музыку, которая нигде не запрещена?» — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».
Гуменник в короткой программе должен был использовать композицию немецкой группы Rammstein. Но за день до выступления ему сообщили о «непатриотичности музыки». Команде пришлось поменять программу, над которой спортсмен работал четыре месяца.
Ранее Андрей Журанков назвал дело Гуменника главным событием контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.