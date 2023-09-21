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Тарасова призвала Гуменника оставить программу под Rammstein

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что фигурист Пётр Гуменник должен оставить свою программу под музыку группы Rammstein.

«Я бы вообще ничего не меняла. Надо оставлять свою программу! Я вообще этого не понимаю. Петя прекрасно катался и прекрасно себя показал. Почему он не может взять музыку, которая нигде не запрещена?» — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ»

Гуменник в короткой программе должен был использовать композицию немецкой группы Rammstein. Но за день до выступления ему сообщили о «непатриотичности музыки». Команде пришлось поменять программу, над которой спортсмен работал четыре месяца.

Ранее Андрей Журанков назвал дело Гуменника главным событием контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.

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