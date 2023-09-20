Журанков: главное событие контрольных прокатов — дело Гуменника

Известный российский комментатор Андрей Журанков назвал главное событие контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.

«Самое главное событие этих контрольных прокатов — это дело Петра Гуменника», — цитирует Журанкова «Чемпионат».

16 и 17 сентября в Москве на арене «Мегаспорт» состоялись контрольные прокаты сборной России. Гуменник в короткой программе должен был использовать композицию немецкой группы Rammstein. Но за день до выступления ему сообщили о «непатриотичности музыки». Команде пришлось поменять программу, над которой спортсмен работал четыре месяца.

Ранее сообщалось, что Кремль не следит за ситуацией вокруг программы Гуменника под Rammstein.