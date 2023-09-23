О'Делл: если бы Менелл не получил гражданство России, мне пришлось бы уйти из «Динамо»

Нападающий «Динамо» Эрик О'Делл рассказал, что мог покинуть команду перед новым сезоном.

«Знал, что хочу остаться в «Динамо», и просто поехал домой наслаждаться летом. Когда подписали Пакетта, ситуация немного усложнилась, потому что все три легионерские вакансии в клубе стали закрыты.

А потом очень удачно Менелл стал гражданином России. Если бы Бреннан не получил паспорт, мне бы пришлось сменить команду», — приводит слова О'Делла «Чемпионат».

27 июля президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство Менеллу.

В августе О'Делл продлил контракт с московским «Динамо». Новое соглашение рассчитано на один сезон.

Ранее сообщалось, что Менелл делает успехи в изучении русского языка.