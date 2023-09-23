Футболистка сборной Швеции: мы хотим равенства в футболе, но до него ещё далеко

Футболистка сборной Швеции Косоваре Асслани считает, что в Шведской футбольной федерации должно работать больше женщин.

«Я бы хотела навести порядок во всех федерациях. Было бы забавно. Можем ли мы проверить, сколько женщин находится на высоких должностях? Их не так много. В Шведской футбольной федерации должно работать больше женщин», — приводит слова Асслани Expressen.

Также она отметила, что не понимает, почему в женской Лиге наций нет VAR.

«Мы хотим равенства в футболе, но до него ещё очень далеко», — добавила футболистка.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино поднял вопрос о равенстве между мужчинами и женщинами.