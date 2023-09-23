Узнать больше

Футболистка сборной Швеции: мы хотим равенства в футболе, но до него ещё далеко

Короткая ссылка
Футболистка сборной Швеции Косоваре Асслани считает, что в Шведской футбольной федерации должно работать больше женщин.
Футболистка сборной Швеции: мы хотим равенства в футболе, но до него ещё далеко
  • Gettyimages.ru

«Я бы хотела навести порядок во всех федерациях. Было бы забавно. Можем ли мы проверить, сколько женщин находится на высоких должностях? Их не так много. В Шведской футбольной федерации должно работать больше женщин», — приводит слова Асслани Expressen.

Также она отметила, что не понимает, почему в женской Лиге наций нет VAR.

«Мы хотим равенства в футболе, но до него ещё очень далеко», — добавила футболистка.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино поднял вопрос о равенстве между мужчинами и женщинами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить