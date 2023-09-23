Футболистка сборной Швеции: мы хотим равенства в футболе, но до него ещё далеко
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«Я бы хотела навести порядок во всех федерациях. Было бы забавно. Можем ли мы проверить, сколько женщин находится на высоких должностях? Их не так много. В Шведской футбольной федерации должно работать больше женщин», — приводит слова Асслани Expressen.
Также она отметила, что не понимает, почему в женской Лиге наций нет VAR.
«Мы хотим равенства в футболе, но до него ещё очень далеко», — добавила футболистка.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино поднял вопрос о равенстве между мужчинами и женщинами.