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Инфантино: мы должны начать относиться к женщинам и мужчинам одинаково

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Президент ФИФА Джанни Инфантино поднял вопрос о равенстве между мужчинами и женщинами.
Инфантино: мы должны начать относиться к женщинам и мужчинам одинаково
  • Gettyimages.ru
  • © Maryam Majd

«Мы должны начать относиться к женщинам и мужчинам одинаково. Я говорю всем женщинам, что у вас есть сила делать перемены.

У вас есть сила, чтобы убедить нас, мужчин, что мы должны делать и чего не должны делать», — приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА.

С 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии проходит женский чемпионат мира по футболу.

Ранее сообщалось, что в ФИФА надеются на скорое разрешение ситуации с отстранением российских команд.

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