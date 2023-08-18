Инфантино: мы должны начать относиться к женщинам и мужчинам одинаково
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«Мы должны начать относиться к женщинам и мужчинам одинаково. Я говорю всем женщинам, что у вас есть сила делать перемены.
У вас есть сила, чтобы убедить нас, мужчин, что мы должны делать и чего не должны делать», — приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА.
С 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии проходит женский чемпионат мира по футболу.
Ранее сообщалось, что в ФИФА надеются на скорое разрешение ситуации с отстранением российских команд.