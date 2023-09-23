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Сафонов — о борьбе «Краснодара» за чемпионство: рано загадывать

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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов заявил, что пока не стоит рассуждать о возможном чемпионстве в сезоне-2023/24.

«Не раз говорил, что рано загадывать, сыграли всего восемь туров из 30. После первого круга можно будет понимать, на что мы можем рассчитывать, а ближе к концовке второго круга — считать очки и смотреть места, которые мы можем занять», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что самое правильное сейчас — это выходить на каждый матч за победой.

«Сезон длинный, можно терять очки там, где ты рассчитываешь на победу, а получить их, где не заслуживаешь этого», — заключил Сафонов.

«Краснодар» (18 очков) лидирует в чемпионате России. На втором месте располагается петербургский «Зенит» (17), на третьем — самарские «Крылья Советов» (15).

Ранее главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич заявил, что никто не может ему указывать, какого игрока выпустить на поле.

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