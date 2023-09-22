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Точилин: «Сочи» будет стараться улучшить результат за счёт внутренних резервов

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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин выразил уверенность, что его команда в скором времени начнет стабильно набирать очки в чемпионате России по футболу.

«Трансферное окно закрыто, усиления нет. Будем пытаться улучшить свою игру и результат внутренними резервами», — цитирует Точилина «Матч ТВ».

49-летний специалист дал понять, то пока не определился с тем, какие позиции следует усилить в команде.

«У нас осень, в зиму не заглядываем», — добавил Точилин.

«Сочи» по итогам восьми туров с шестью очками занимает 13-е место в таблице РПЛ. В следующем матче чемпионата приморская команда сыграет в Самаре с «Крыльями Советов» (15 очков, третье место) 23 сентября.

Ранее Точилин допустил, что его могут уволить с поста главного тренера «Сочи».

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