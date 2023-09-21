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Точилин допустил, что его уже завтра могут уволить с поста главного тренера «Сочи»

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Назначенный главным тренером «Сочи» Александр Точилин прокомментировал своё будущее в клубе.
Точилин допустил, что его уже завтра могут уволить с поста главного тренера «Сочи»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Мне сказали: «Приступай к работе». Безо всяких формулировок. Можно быть, и не временным тренером, но жизнь такая, что все мы временные. Могут ли меня завтра убрать? Могут», — цитирует Точилина «РБ Спорт».

17 сентября «Сочи» объявил об уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Под руководством Хохлова команда провела 19 матчей. Новым главным тренером южан был назначен Александр Точилин. 

Ранее в «Сочи» объяснили отставку Хохлова с поста главного тренера команды.

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