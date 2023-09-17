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В «Сочи» объяснили отставку Хохлова с поста главного тренера команды

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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался об отставке главного тренера Дмитрия Хохлова.

«Отставка Хохлова — совместное решение Дмитрия Валерьевича и руководства. Информация о том, что Хохлов подал в отставку, а руководство её не приняло, — не совсем правдива. Вчера состоялся конструктивный разговор, а сегодня утром должны были принимать решение», — цитирует Рубашко «Чемпионат»

17 сентября «Сочи» объявил об уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Под руководством Хохлова команда провела 19 матчей. Новым главным тренером южан назначен Александр Точилин. 

После восьми туров РПЛ «Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков.

Ранее Кристиан Нобоа заявил, что с таким составом «Сочи» большие задачи решать не может.

 

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