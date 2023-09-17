Нобоа: с таким составом «Сочи» большие задачи решать не может

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о проблемах сочинского клуба в текущем сезоне.

«Проблема в том, что нет усилений. Родригао и Кассьера ушли, а игроков таких же, как они, не купили. Были Гаранин, Бердыев, Точилин, Хохлов, а ситуация та же. Думаю, с таким составом «Сочи» большие задачи решать не может. Мы совсем не побеждаем», — приводит слова Нобоа Sport24.

Встреча восьмого тура с участием «Спартака» и «Сочи» на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил Срджан Бабич.

«Спартак» набрал 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (шесть) располагается на 12-й позиции.

Ранее Мелкадзе объяснил поражение «Сочи» в матче со «Спартаком».