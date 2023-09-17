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Мелкадзе объяснил поражение «Сочи» в матче со «Спартаком»

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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о причинах поражения команды от «Спартака» в матче восьмого тура РПЛ.
Мелкадзе объяснил поражение «Сочи» в матче со «Спартаком»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«В первую очередь, на результат в матче со «Спартаком» повлиял факт, что мы остались вдесятером на поле. Этого одного человека и не хватило в штрафной, когда бил Бабич», — цитирует Мелкадзе «Чемпионат».

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил Срджан Бабич.

«Спартак» набрал 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (шесть) располагается на 12-й позиции.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заверил, что в сборную России была отправлена информация по физическому состоянию защитника Руслана Литвинова.

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