«Спартак» Кержакова обыграл «Вождовац» в чемпионате Сербии по футболу

«Спартак» из Суботицы на своём поле нанёс поражение «Вождовацу» в матче восьмого тура чемпионата Сербии по футболу.

РИА Новости

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