«Спартак» Кержакова обыграл «Вождовац» в чемпионате Сербии по футболу
- РИА Новости
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Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Александра Кержакова. Победный мяч на 91-й минуте забил с пенальти Огнен Мудрински.
«Спартак» с 12 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «ТСЦ Бачка Топола» (19).
Ранее бывший футболист самарских «Крыльев Советов» Огнен Короман, комментируя матч памяти легенды московского «Спартака» Ильи Цымбаларя, высказался об отношении сербов к России.