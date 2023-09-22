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«Спартак» Кержакова обыграл «Вождовац» в чемпионате Сербии по футболу

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«Спартак» из Суботицы на своём поле нанёс поражение «Вождовацу» в матче восьмого тура чемпионата Сербии по футболу.
«Спартак» Кержакова обыграл «Вождовац» в чемпионате Сербии по футболу
  • РИА Новости
  • © Григорий Соколов

Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Александра Кержакова. Победный мяч на 91-й минуте забил с пенальти Огнен Мудрински.

«Спартак» с 12 очками занимает шестое место в турнирной таблице.  Лидирует в чемпионате «ТСЦ Бачка Топола» (19).

Ранее бывший футболист самарских «Крыльев Советов» Огнен Короман, комментируя матч памяти легенды московского «Спартака» Ильи Цымбаларя, высказался об отношении сербов к России.

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