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Бывший футболист «Крыльев Советов» Короман заявил, что в Сербии любят Россию

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Бывший футболист самарских «Крыльев Советов» Огнен Короман, комментируя матч памяти легенды московского «Спартака» Ильи Цымбаларя, высказался об отношении сербов к России.

«Конечно, я помню Цымбаларя. Он был классным игроком. Очень рад был приехать в Москву и принять участие в матче его памяти. Мы в Сербии любим Россию и русский народ и всегда с удовольствием приезжаем в эту страну», — приводит слова Коромана «Чемпионат».

По словам экс-игрока, для сербов не проблема прилететь в Россию.

«У других стран они есть: посольство, государство не дают. А в Сербии в этом плане всё нормально. Мы считаем Россию братской страной», — сказал он.

В матче памяти Цымбаларя «Спартак» обыграл сборную мира. Встреча проходила на «Открытие Банк Арене» и завершилась со счётом 2:1. В прошедшей игре забитыми мячами в составе красно-белых отметились бывший защитник Андрей Ещенко и экс-нападающий Роман Павлюченко. За сборную мира единственный мяч забил главный тренер грозненского «Ахмата» Максим Ромащенко.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков не принял участия в матче памяти Цымбаларя из-за требования экс-наставника московского клуба Массимо Карреры.

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