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Зиньковский считает, что прибавил в оборонительных действиях в «Спартаке»

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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский заявил, что Гильермо Абаскаль научил его более грамотно играть в защите.
Зиньковский считает, что прибавил в оборонительных действиях в «Спартаке»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Прибавил больше в оборонительных действиях: опека, единоборства и отборы мяча. Это был плюс для меня: разнообразие в позициях, где я могу сыграть. На тот момент это было личное требование Абаскаля. В Самаре играли вообще по-другому», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

27-летний хавбек в 11 матчах во всех турнирах сезона-2023/24 забил один мяч и сделал одну результативную передачу. 

Команда Абаскаля (13 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. В матче девятого тура РПЛ «Спартак» 23 сентября примет «Динамо» на стадионе «Открытие Банк Арена». Матч начнётся в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».

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