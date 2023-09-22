Гонибов стал бронзовым призёром чемпионата мира по борьбе
- РИА Новости
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В схватке за бронзовую медаль в весовой категории до 82 кг россиянин одолел турка Бурхана Акбудака со счётом 6:3.
Первенство планеты проходит в столице Сербии с 16 по 24 сентября. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. В заключительной части турнира будут разыграны комплекты медалей в женской и греко-римской борьбе.
Ранее российский борец греко‑римского стиля Виталий Кабалоев вышел в 1/8 финала чемпионата мира по борьбе.