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Чемпион Европы в составе сборной Италии по футболу Лодетти умер в 81 год

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Чемпион Европы в составе сборной Италии по футболу Джованни Лодетти скончался на 82‑м году жизни.
Чемпион Европы в составе сборной Италии по футболу Лодетти умер в 81 год
  • Gettyimages.ru
  • © Alessandro Sabattini

«Наши самые сердечные и искренние соболезнования госпоже Рите и её сыну Массимо», — сообщает пресс-служба «Милана».

Лодетти был воспитанником «Милана» и с 1961 по 1970 год провёл за итальянский клуб более 216 матчей. Хавбек также выступал за «Сампдорию», «Фоджу» и «Новару». В составе сборной Италии Лодетти выиграл чемпионат Европы 1968 года. 

Ранее олимпийская чемпионка бразильская волейболистка Валевска Оливейра умерла в 43 года.

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