Месси: мои сыновья тоже тренируются в «Интер Майами», это очень мило

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, как проходит его день.

«Я возвращаюсь домой в 13 часов. Мы обедаем с Антонеллой, идём вздремнуть, что-то можем посмотреть по телевизору. В три часа дня идём забирать детей из школы, везём их на тренировку. Тьяго и Матео тренируются в «Интер Майами». Это очень мило», — цитирует Месси Infobae.

36-летний игрок присоединился к клубу на правах свободного агента. Он выбрал десятый номер. Золотой призёр минувшего чемпионата мира подписал контракт с клубом МЛС до конца сезона 2025 года.

Напомним, что с 2021 по 2023 год аргентинец выступал за «Пари Сен-Жермен». Семикратный обладатель «Золотого мяча» является воспитанником «Барселоны», за взрослую команду которой играл с 2005-го по 2021-й.

Ранее Месси ответил на вопрос об участии в чемпионате мира 2026 года.