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«Пари НН» объявил о продлении контракта с Гоцуком фотографией из автобуса

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«Пари НН» объявил о продлении контракта с защитником Кириллом Гоцуком.
«Пари НН» объявил о продлении контракта с Гоцуком фотографией из автобуса
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Клуб опубликовал об этом пост, использовав фотографию из переполненного автобуса.  

«Мы часто слышим, что стиль игры «Пари НН» сравнивают с автобусом. Мы не согласны с данным утверждением», — говорится в сообщении пресс-службы.

Соглашение продлили до 2025 года.

В нынешнем сезоне Гоцук сыграл за команду в 11 матчах и сделал одну результативную передачу.

Ранее в «Пари НН» выразили недовольство судейством матча со «Спартаком».

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