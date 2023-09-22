«Пари НН» объявил о продлении контракта с Гоцуком фотографией из автобуса
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
Клуб опубликовал об этом пост, использовав фотографию из переполненного автобуса.
«Мы часто слышим, что стиль игры «Пари НН» сравнивают с автобусом. Мы не согласны с данным утверждением», — говорится в сообщении пресс-службы.
Соглашение продлили до 2025 года.
В нынешнем сезоне Гоцук сыграл за команду в 11 матчах и сделал одну результативную передачу.
Ранее в «Пари НН» выразили недовольство судейством матча со «Спартаком».