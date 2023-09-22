«Пари НН» объявил о продлении контракта с Гоцуком фотографией из автобуса

«Пари НН» объявил о продлении контракта с защитником Кириллом Гоцуком.

Клуб опубликовал об этом пост, использовав фотографию из переполненного автобуса.

«Мы часто слышим, что стиль игры «Пари НН» сравнивают с автобусом. Мы не согласны с данным утверждением», — говорится в сообщении пресс-службы.

Соглашение продлили до 2025 года.

В нынешнем сезоне Гоцук сыграл за команду в 11 матчах и сделал одну результативную передачу.

Ранее в «Пари НН» выразили недовольство судейством матча со «Спартаком».