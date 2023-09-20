В «Пари НН» выразили недовольство судейством матча со «Спартаком»
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«Мы недовольны и судейством, и счётом на табло. Очевидно, что есть моменты, на которые судьи закрывали глаза. Будем добиваться трактовки. Судейство сильно сказалось на результате», — цитирует Мелик-Гусейнова СЭ.
«Пари НН» в матче четвёртого тура группы D на своём поле с разгромным счётом проиграл «Спартаку» (0:3). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым.
Ранее сообщалось, что «Пари НН» намерен обратиться в ЭСК по итогам матча со «Спартаком».