В «Пари НН» выразили недовольство судейством матча со «Спартаком»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о судействе в матче четвёртого тура группового этапа Кубка России по футболу со «Спартаком».

«Мы недовольны и судейством, и счётом на табло. Очевидно, что есть моменты, на которые судьи закрывали глаза. Будем добиваться трактовки. Судейство сильно сказалось на результате», — цитирует Мелик-Гусейнова СЭ.

«Пари НН» в матче четвёртого тура группы D на своём поле с разгромным счётом проиграл «Спартаку» (0:3). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» намерен обратиться в ЭСК по итогам матча со «Спартаком».