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Шпилевский: ожидал от Кокорина большего в матче со «Спартой» в Лиге Европы

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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался об игре российского нападающего Александра Кокорина в матче группового этапа Лиги Европы со «Спартой».
Шпилевский: ожидал от Кокорина большего в матче со «Спартой» в Лиге Европы
  • Legion-Media
  • © Giuseppe Maffia

«Я ожидал от Саши большего в первом тайме против «Спарты», у него было много брака. Ему нужно вкатиться после «Фиорентины», вернуться в игровой тонус. Я доволен его отдачей и старанием», — приводит слова Шпилевского «Матч ТВ».

Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу «Спарты». Кокорин забил гол, реализовав пенальти. Для Кокорина это первый мяч в еврокубках с 2018 года.

Ранее Кокорин высказался о поражении своей команды от «Спарты».

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