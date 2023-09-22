Шпилевский: ожидал от Кокорина большего в матче со «Спартой» в Лиге Европы
- Legion-Media
- © Giuseppe Maffia
«Я ожидал от Саши большего в первом тайме против «Спарты», у него было много брака. Ему нужно вкатиться после «Фиорентины», вернуться в игровой тонус. Я доволен его отдачей и старанием», — приводит слова Шпилевского «Матч ТВ».
Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу «Спарты». Кокорин забил гол, реализовав пенальти. Для Кокорина это первый мяч в еврокубках с 2018 года.
Ранее Кокорин высказался о поражении своей команды от «Спарты».