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Кокорин — о поражении «Ариса» в матче ЛЕ: мы пропускали голы в простых ситуациях

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Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался о поражении своей команды от «Спарты» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

«Нелегко описать эти чувства… Мы пропускали голы в простых ситуациях… При этом чувствовали и до, и во время матча, что можем чего-то добиться. Пусть выезд закончился поражением, но для нас в дебютном матче в группе ЛЕ всё было полезным: и игра, и результат. Опыт на будущее», — цитирует Кокорина «Чемпионат».

Игра завершилась со счётом 3:2.

В составе «Спарты» отличились Ладислав Крейчи и Мартин Витик. У «Ариса» гол с пенальти забил россиянин Александр Кокорин, ещё один мяч забил Шави Бабика.

Ранее «Аталанта» с Миранчуком победила «Ракув» в Лиге Европы.

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