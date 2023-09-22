Кокорин — о поражении «Ариса» в матче ЛЕ: мы пропускали голы в простых ситуациях

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался о поражении своей команды от «Спарты» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

«Нелегко описать эти чувства… Мы пропускали голы в простых ситуациях… При этом чувствовали и до, и во время матча, что можем чего-то добиться. Пусть выезд закончился поражением, но для нас в дебютном матче в группе ЛЕ всё было полезным: и игра, и результат. Опыт на будущее», — цитирует Кокорина «Чемпионат».

Игра завершилась со счётом 3:2.

В составе «Спарты» отличились Ладислав Крейчи и Мартин Витик. У «Ариса» гол с пенальти забил россиянин Александр Кокорин, ещё один мяч забил Шави Бабика.

Ранее «Аталанта» с Миранчуком победила «Ракув» в Лиге Европы.