В Федерации нард России заявили о желании провести чемпионат мира
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«Мы ставим перед собой глобальные цели. Одна из них — проведение чемпионата мира в России. Даже не сомневаемся, что эта цель будет достигнута в ближайшее время», — сказал Авсецин.
24 сентября в Москве пройдёт финал Гран-при России по нардам с призовым фондом 5 млн рублей.
Ранее результаты анализа продаж популярных логических и настольных игр экспертами АТОЛ показали, что за первые шесть месяцев 2023 года россияне в два раза чаще стали покупать нарды по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.