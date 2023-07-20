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В России спрос на шахматы вырос на 45% за год

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Результаты анализа продаж популярных логических и настольных игр экспертами АТОЛ показали, что за первые шесть месяцев 2023 года россияне на 45% чаще стали покупать шахматы по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.
В России спрос на шахматы вырос на 45% за год
  • Gettyimages.ru
  • © Georgios Michelis

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Кроме того, количество покупок игры нарды выросло в два раза, игры го — на 81%, а шашек — на 52%.

Ранее сообщалось, что в московских парках пройдут турниры, приуроченные к празднованию Международного дня шахмат.

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