В России спрос на шахматы вырос на 45% за год
Результаты анализа продаж популярных логических и настольных игр экспертами АТОЛ показали, что за первые шесть месяцев 2023 года россияне на 45% чаще стали покупать шахматы по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.
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- © Georgios Michelis
Об этом сообщает «Газета.Ru».
Кроме того, количество покупок игры нарды выросло в два раза, игры го — на 81%, а шашек — на 52%.
Ранее сообщалось, что в московских парках пройдут турниры, приуроченные к празднованию Международного дня шахмат.
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