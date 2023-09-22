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Назаров — о Задорове: думал, что он повзрослел в НХЛ, но там до сих пор детский сад

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Тренер Андрей Назаров высказался о защитнике «Калгари Флэймз» Никите Задорове.
Назаров — о Задорове: думал, что он повзрослел в НХЛ, но там до сих пор детский сад
  • AP
  • © Marcio Jose Sanchez

«Посмотрел интервью с Никитой Задоровым. Думал, что парень повзрослел, когда стал зарабатывать большие деньги, выступая в НХЛ. Но, судя по его словам, там до сих пор детский сад.

Задоров же, например, говорит про российских олигархов. А что, Ротшильды, Рокфеллеры, Соросы и их преемники не рулят миром и Америкой?» — приводит слова Назарова «Чемпионат».

В прошедшем сезоне-2022/23 регулярного чемпионата НХЛ Задоров принял участие в 82 матчах, набрав 21 (14 + 7) очко по системе «гол + пас».

Ранее Задоров подверг критике главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова.

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