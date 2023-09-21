Задоров раскритиковал главного тренера ЦСКА Фёдорова

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров подверг критике главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова.

«Фёдоров был выдающимся хоккеистом? Согласен. Как отношусь к тому, что он говорит? Негативно, конечно. Тоже в шоке был. Объяснение одно: когда человек крутится в этой сфере долго, уже некуда деваться. Или меняется мнение. Много наших старых ветеранов, которые непонятно что говорят, непонятно что пишут», — сказал игрок в интервью Юрию Дудю*.

Фёдоров с армейским клубом дважды подряд выиграл Кубок Гагарина. Он возглавил ЦСКА в 2021 году.

В прошедшем сезоне-2022/2023 регулярного чемпионата НХЛ Задоров принял участие в 82 матчах, набрав 21 (14 + 7) очко по системе «гол + пас».

Ранее Задоров заявил, что скучает по России.

* Внесён в реестр СМИ-иноагентов по решению Минюста от 15 апреля 2022 года.