Индия выразила Китаю протест из-за недопуска спортсменов на Азиатские игры

Китай не разрешил въезд в страну трём спортсменкам из штата Аруначал-Прадеш, которые входят в сборную Индии.

Как сообщает The Times of India, Китай не выдал визы из-за того, что считает штат Аруначал-Прадеш частью входящей в состав КНР территории Южного Тибета.

В связи с инцидентом Индия выразила Китаю протест.

«В соответствии с позицией Индия решительно отвергает различный подход к обращению с индийскими гражданами на основании их места жительства или этнической принадлежности», — заявил представитель МИД Индии Ариндам Багчи.

На данный момент руководители Олимпийской ассоциации Индии ведут переговоры с Олимпийским советом Азии по поводу решения вопроса с визами.

Азиатские игры пройдут с 24 по 28 сентября в городе Ханчжоу.

Ранее сообщалось, что МОК не разрешил России участвовать в Азиатских играх.