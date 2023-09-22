Индия выразила Китаю протест из-за недопуска спортсменов на Азиатские игры
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Как сообщает The Times of India, Китай не выдал визы из-за того, что считает штат Аруначал-Прадеш частью входящей в состав КНР территории Южного Тибета.
В связи с инцидентом Индия выразила Китаю протест.
«В соответствии с позицией Индия решительно отвергает различный подход к обращению с индийскими гражданами на основании их места жительства или этнической принадлежности», — заявил представитель МИД Индии Ариндам Багчи.
На данный момент руководители Олимпийской ассоциации Индии ведут переговоры с Олимпийским советом Азии по поводу решения вопроса с визами.
Азиатские игры пройдут с 24 по 28 сентября в городе Ханчжоу.
Ранее сообщалось, что МОК не разрешил России участвовать в Азиатских играх.