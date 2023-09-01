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The Indian Express: МОК не разрешил России участвовать в Азиатских играх

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Олимпийский совет Азии (ОСА) заявил, что россиянам и белорусам не дали разрешения участвовать в Азиатских играх.
The Indian Express: МОК не разрешил России участвовать в Азиатских играх
  • AFP

«Никаких российских или белорусских атлетов. И это решение МОК, а не OCA», — приводит The Indian Express заявление организации.

Участие в этом турнире помогло бы российским и белорусским спортсменам пройти квалификацию на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее Сергей Лавров заявил, что действия МОК вынуждают искать другие формы развития деполитизированного спорта.

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