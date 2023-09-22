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Семак заявил о готовности пожать руку Дзюбе

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что готов пожать руку нападающему «Локомотива» Артёму Дзюбе после матча девятого тура РПЛ.
Семак заявил о готовности пожать руку Дзюбе
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Что касается рукопожатия, всегда открыт для него с любым человеком», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

В прошлом сезоне после матча «Зенита» и «Локо» Семак направился к Дзюбе, чтобы пожать руку, но тот не подошёл к нему и двинулся в сторону подтрибунного помещения.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдёт 24 сентября. Начало — в 16:30 мск.

Ранее Семак сообщил, что Бакаев попросил отпустить его из «Зенита» для перезагрузки.

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