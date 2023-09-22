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Семак сообщил, что Бакаев попросил отпустить его из «Зенита» для перезагрузки

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уходе полузащитника Зелимхана Бакаева в аренду в «Аль-Вахду».

«Примерно полтора месяца назад Зелимхан Бакаев подошёл ко мне и попросил уйти в аренду, чтобы перезагрузиться. Я сказал, что мы можем отпустить его, если будет вариант, возможность и не случится форс-мажорных ситуаций», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Напомним, что игрок «Зенита» перешёл в клуб из ОАЭ на правах аренды. Опция выкупа не предусмотрена. Бакаев будет выступать в новой команде под 30-м номером.

27-летний хавбек в составе сине-бело-голубых завоевал золотую медаль чемпионата России сезона-2022/23. В 34 матчах за «Зенит» Бакаев забил три мяча и сделал три результативные передачи во всех турнирах. Transfermarkt оценивает его стоимость в €2,5 млн.

Ранее в «Аль-Вахде» рассказали, что Бакаева хорошо приняли в команде.

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