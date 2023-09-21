В «Аль-Вахде» рассказали, что Бакаева хорошо приняли в команде
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«Бакаева отлично приняли в команде. Его адаптация идёт очень хорошо. Но пока неизвестно, когда именно состоится его дебют. Совершенно неправильно, что клубы отказываются от игроков из России», — цитирует Алхнайе Sport24.
Напомним, что игрок «Зенита» перешёл в клуб из ОАЭ на правах аренды. Опция выкупа не предусмотрена. Бакаев будет выступать в новой команде под 30-м номером.
Ранее сообщалось, что гендиректор клуба из ОАЭ пояснил решение арендовать Бакаева.