В «Аль-Вахде» рассказали, что Бакаева хорошо приняли в команде

Генеральный директор «Аль-Вахды» Халид Алхнайе рассказал об адаптации российского игрока Зелимхана Бакаева в команде.

«Бакаева отлично приняли в команде. Его адаптация идёт очень хорошо. Но пока неизвестно, когда именно состоится его дебют. Совершенно неправильно, что клубы отказываются от игроков из России», — цитирует Алхнайе Sport24.

Напомним, что игрок «Зенита» перешёл в клуб из ОАЭ на правах аренды. Опция выкупа не предусмотрена. Бакаев будет выступать в новой команде под 30-м номером.

Ранее сообщалось, что гендиректор клуба из ОАЭ пояснил решение арендовать Бакаева.