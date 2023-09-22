Олимпийского чемпиона Садулаева прооперировали в Москве после снятия с ЧМ по борьбе

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев перенёс операцию в Москве.

«Садулаева успешно прооперировали в Москве. Поправляйся скорее, капитан!» — говорится в Telegram-канале пресс-атташе Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Тиграна Аваняна.

19 сентября 27-летний россиянин дошёл до полуфинала соревнований по вольной борьбе в весе до 97 кг, но не смог из-за травмы шеи завершить бой против Ахмеда Тажудинова из Бахрейна. Он проиграл впервые за шесть лет.

Ранее Садулаев поделился своими планами после поражения на ЧМ из-за травмы.